Immobile fuori dalla lista Uefa del Bologna. Non ci sarà neanche nella sfida contro il Milan
Oggi alle 20:58
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 02 SET - Il Bologna ha comunicato la lista dei giocatori alla Uefa in vista della prossima Europa League: fuori Immobile, out fino a fine ottobre e che dovrà saltare le prime partite della prima fase. Fuori anche Dominguez, l'ultimo arrivato Sulemana e De Silvestri, che fu già escluso un anno fa dalla Champions. (ANSA).