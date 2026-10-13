Inchiesta Doppia Curva: Lucci assolto per tentato omicidio. L'ex capo ultra condannato ad otto anni in appello
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Luca Lucci, ex capo ultra della Curva Sud, è stato condannato ad otto anni di reclusione invece ai dieci decisi con il primo grado - è questa la pena decisa dopo un patteggiamento in secondo grado dopo il processo davanti alla Corte d’appello di Milano. Il procedimento è quello della maxi inchiesta "Doppia Curva".
Lucci, tra le altre cose, era imputato per il tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli del 2019 ma è stato assolto da questa accusa.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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