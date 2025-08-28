Indiscrezione Gazzetta: si teme rottura del perone per Jashari, in attesa del comunicato del Milan
Non sembrano arrivare buone notizie per il Milan e per mister Allegri. L'indiscrezione della Gazzetta dello Sport parlerebbe di un serio infortunio per il centrocampista svizzero, Ardon Jashari. Infatti.
il talento acquistato in estate dal Bruges, avrebbe riportato una frattura al perone destro dopo uno scontro in allenamento a Milanello oggi con il compagno di squadra Santiago Gimenez, come rivelato dal tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia della sfida con il Lecce. Da capire la reale entità dell'infortunio, in questi minuti sono attesi dei responsi anche dal Milan per capire la reale gravità della situazione di Jashari, veramente sfortunato in questo inizio di stagione con il Milan.
