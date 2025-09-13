Indisponibili e squalificati della 3^ giornata di campionato di Serie A
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 3^ giornata di campionato: nel Milan due assenze.
ATALANTA
Indisponibili: Ederson, Scamacca, Kolasinac, Bakker.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Holm, Casale, Pobega, Sulemana, Immobile.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Luvumbo, Pavoletti, Radunovic.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Diao, Van der Brempt, Dossena.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Johnsen.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Kouame.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Otoa.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Suslov, Valentini, Mosquera.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Zhegrova, Conceicao, Miretti.
Squalificati: Cambiaso.
LAZIO
Indisponibili: Lazzari, Patric, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Leao, Jashari.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Rrahmani, Contini.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondreijka.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Bailey.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Thorstvedt.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Schuurs.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Lovric, Padelli, Bayo.
Squalificati: Okoye.
