Indizio social: Bonaventura segue l'Atalanta e non il Milan su Instagram

Al termine della stagione, Giacomo Bonaventura lascerà il Milan. I vertici di via Aldo Rossi, infatti, non sembrano intenzionati a rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. Lo stesso Jack sembra essersi ormai rassegnato all’idea di cambiare squadra. E chissà che il suo futuro non si trasformi in un romantico... ritorno al passato. Bonaventura di nuovo all’Atalanta? Nel calcio mai dire mai. In attesa di saperne di più, c’è un dettaglio che balza agli occhi: il centrocampista segue il club bergamasco su Instagram e non il Milan. Un indizio social? Come detto, lo scopriremo presto.