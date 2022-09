Infortunio Maignan: quante partite salterà il portiere del Milan

MilanNews.it

Come comunicato poco fa dall'AC Milan, i rossoneri dovranno fare a meno di Mike Maignan per il prossimo mesetto a causa dello strappo al polpaccio accusato con la Francia; il portiere numero 16 dovrebbe saltare, dunque, Empoli-Milan (1 ottobre, Serie A), Chelsea-Milan (5 ottobre, Champions League), Milan-Juventus (8 ottobre, Serie A), Milan-Chelsea (11 ottobre, Champions League), Hellas Verona-Milan (16 ottobre, Serie A) provando a tornare a disposizione per Milan-Monza (22 ottobre, Serie A) o Dinamo Zagabria-Milan (25 ottobre, Champions League).