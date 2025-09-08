Inizia la settimana che porta a Milan-Bologna: ultimi biglietti disponibili a partire da 14€

Oggi alle 07:40News
di Niccolò Crespi
fonte acmilan.com

Oggi comincia la settimana che porta a Milan-Bologna, in scena a San Siro domenica 14 settembre 2025 a partire dalle ore 20:45. La ripresa degli allenamenti per i rossoneri è prevista per martedì, giornata importante anche per capire se Rafa Leao potrà essere a disposizione di Max Allegri dopo l'infortunio al polpaccio rimediato contro il Bari a metà agosto.

Nelle prime uscite stagionali, sia in Coppa Italia contro i pugliesi che in Serie A contro la Cremonese il pubblico rossonero ha risposto più che presente riempiendo San Siro. Il club rossonero ricorda che ci sono le ultime rimanenze anche per i biglietti di Milan-Bologna.