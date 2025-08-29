Inizio di stagione sfortunato per Gimenez: tre gol annullati in altrettante partite ufficiali
Non un inizio di stagione fortunato per Santiago Gimenez, fra infortuni provocati, voci costanti di calciomercato e reti annullate. Con quella dello stadio Via del Mare, infatti, salgono a 3 le marcature annullate al Bebote in altrettante partite ufficiali, tutte per fuorigioco.
La prima in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Bari, la seconda all'esordio in campionato contro la Cremonese e la terza, per l'appunto, questa sera contro il Lecce. Tra tutte, però, quella ai salentini è sicuramente quella più clamorosa, anche perché Gimenez è sì in fuorigioco, ma per una questione millimetrica.
