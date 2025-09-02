Inter, Akanji: "È stato davvero facile per me scegliere questo club"

(ANSA) - MILANO, 02 SET - "Per me l'Inter è il più grande club d'Italia e uno dei più grandi al mondo e l'ha dimostrato in questi anni. È stato davvero facile per me scegliere questo club". Sono le prime parole di Manuel Akanji da giocatore dell'Inter, in una intervista rilasciata a Inter Tv. "Posso giocare in tutte le posizioni della difesa a tre, ho giocato anche al centro nella nazionale svizzera. Posso giocare in differenti posizioni, ma ovviamente è l'allenatore che deciderà dove impiegarmi - ha proseguito -. L'Inter ha dimostrato di essere in grado di raggiungere finali importanti, spero riusciremo a raggiungere di nuovo la finale e vincerla questa volta. Ci siamo già sfidati in una finale, due anni fa, e questa volta spero che la vinca l'Inter".

"Sommer mi ha scritto un messaggio, ma ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di amici e della mia famiglia. Yann mi ha offerto il suo aiuto per questi primi giorni qui, non vedo l'ora di incontrare anche lui - ha concluso -. Sono molto impaziente di conoscere i tifosi dell'Inter a San Siro, nella prima partita casalinga che giocheremo: aspetto quel momento". (ANSA).