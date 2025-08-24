Inter, Chivu: "Ha ragione Allegri: Napoli favorito per lo Scudetto"
(ANSA) - MILANO, 24 AGO - "Ha ragione Allegri, chi vince lo scudetto rimane sempre favorito l'anno dopo. Lele è un amico, ma con quello che hanno speso e con la squadra che già avevano sono i favoriti": così il tecnico dell'Inter Cristian Chivu alla vigilia del match contro il Torino commenta le parole di Lele Orioli, team manager del Napoli, che dava i nerazzurri favoriti per il titolo. "Cosa temo dell'inizio stagione? Io non temo niente, noi non temiamo niente.
Ovvio che non puoi controllare cosa può accadere durante la partita - spiega Chivu - ma quando sei onesto con quello che hai messo e con la preparazione che hai fatto, quando sei anche riuscito a metterti alle spalle il passato, non devi temere niente. La mentalità fa la differenza". (ANSA).
