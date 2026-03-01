Inter, Chivu: "Lo scudetto non è ancora vinto, dobbiamo continuare così"

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "Lo scudetto ancora non è vinto, ci sono 33 punti in palio con partite importanti. Dobbiamo continuare a marciare come in questi otto mesi tra alti e bassi ma soprattutto dando continuità a quanto di buono fatto negli ultimi due mesi e mezzo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria col Genoa. "Era importante questa partita, sapevamo dell'importanza dei tre punti in palio in questa partita per il finale di stagione e per quanto fatto in questi mesi.

Mi prendo questi tre punti, non era semplice contro una squadra in salute che sa metterti in difficoltà. Per noi era la 16esima partita in 50 e passa giorni, dovevamo trovare energie e dare continuità a quanto fatto". (ANSA).