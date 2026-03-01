Tomori a MTV: "Dobbiamo scendere in campo con la mentalità giusta"

vedi letture

Prima della gara contro la Cremonese, Fikayo Tomori ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: "Dopo una sconfitta ci sono giorni particolari, soprattutto dopo 24 partite senza perdere, non è stato facile. Oggi però abbiamo una nuova partita, dobbiamo reagire e fare una bella partita. In A tutte le gare sono difficili, dobbiamo stare uniti davanti e dietro, se facciamo questo poi abbiamo la qualità per fare bene. Dobbiamo scendere in campo con la mentalità giusta".

Queste le formazioni ufficiali di Cremonese-Milan, sfida di Serie A valida per la ventisettesima giornata di campionato.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Barbieri, Djuric, Floriani, Ceccherini, Terracciano, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Estupinan, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.