Tare: "Vedendo il risultato dell’anno scorso l’obiettivo nostro era di dare stabilità. Guardiamo al futuro con entusiasmo"

Igli Tare è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Cremonese-Milan. Queste tutte le dichiarazioni del Direttore Sportivo rossonero.

Il primo anno di Tare al Milan e l’avvio di un nuovo progetto:

“Vedendo il risultato dell’anno scorso l’obiettivo nostro era di dare stabilità, creare una squadra che può raggiungere obiettivi importanti come la Champions. Su questo pensiamo di aver fatto un lavoro importante, sia dalla parte della società che dello staff, perché non dobbiamo dimenticarci che sono arrivati 12 giocatori nuovi. È un percorso nuovo, ci sta che strada facendo qualche punto si perde tra i pareggi e la sconfitta di domenica. Ma rimaniamo tutti concentrati e soprattutto consapevoli che dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e guardare al futuro con grande entusiasmo”.