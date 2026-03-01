Cremonese-Milan 0-0 a fine primo tempo: meglio i padroni di casa per mezz'ora, poi tre grandi occasioni per il Diavolo

vedi letture

Si è chiuso 0-0 il primo tempo del gara tra Cremonese e Milan. Meglio i padroni di casa nella prima mezz'ora, poi si è svegliato tre grandi occasioni da gol dal 34' in poi: prima Leao e poi Pulisic non sono stati abbastanza freddi a tu per tu con Audero (grande parata sull'americano). Nel recupero ci ha provato anche Fofana, uno dei migliori in campo nelle file rossonere, ma il portiere grigiorosso ha compiuto un altro ottimo intervento e ha detto no al francese.

Queste le formazioni ufficiali di Cremonese-Milan, sfida di Serie A valida per la ventisettesima giornata di campionato.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Barbieri, Djuric, Floriani, Ceccherini, Terracciano, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Estupinan, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.