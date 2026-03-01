Milan diverso tra primi e secondi tempi. Brocchi: "Secondo me questa è una richiesta di Allegri"

Esiste un'innegabile differenza nelle prestazioni che il Milan quest'anno ha offerto in campionato tra primo e secondo tempo. Nella ripresa la squadra di Allegri è riuscita spesso a risolvere i match, risultando spesso inconcludente nei primi 45 minuti. Christian Brocchi, ospite di DAZN, commenta così la tendenza:

"Secondo me questa è una richiesta di Allegri. L'allenatore che più di tutti ti dice che all'85' la partita è ancora lunga, che hai ancora tempo per andare a vincerla. Penso che i rossoneri non partano mai con il piglio di voler andare subito aggressivi, forti per andare a chiudere la partita. Gestiscono invece i tempi, i momenti e il tipo di partita che ti trovi a dover fare”.