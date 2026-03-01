MN - Gabbia con la squadra a Cremona nonostante l'infortunio
Il fischio d'inizio di Cremonese-Milan è oramai imminente. Le due squadre hanno da poco concluso il riscaldamento in vista di questa gara valida per la 27esima giornata di Serie A Enilive. Apprende la redazione di MilanNews.it che nonostante il problema muscolare che non gli ha permesso di essere in campo quest'oggi, Matteo Gabbia ha comunque deciso di stare al fianco della squadra seguendola in questa delicata trasferta. Il 46 rossonero ha infatti seguito il riscaldamento dei suoi compagni da bordocampo.
Queste le formazioni ufficiali di Cremonese-Milan, sfida di Serie A valida per la ventisettesima giornata di campionato.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Barbieri, Djuric, Floriani, Ceccherini, Terracciano, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Estupinan, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.
11.34 - DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN
Data: domenica 1 marzo 2026
Ora: 12.30
Stadio: Giovanni Zini di Cremona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
11.00 - LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli - Alassio
IV uomo: Ayroldi
VAR: Guida
AVAR: Maggioni
