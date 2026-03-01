MN - Gabbia con la squadra a Cremona nonostante l'infortunio

vedi letture

Il fischio d'inizio di Cremonese-Milan è oramai imminente. Le due squadre hanno da poco concluso il riscaldamento in vista di questa gara valida per la 27esima giornata di Serie A Enilive. Apprende la redazione di MilanNews.it che nonostante il problema muscolare che non gli ha permesso di essere in campo quest'oggi, Matteo Gabbia ha comunque deciso di stare al fianco della squadra seguendola in questa delicata trasferta. Il 46 rossonero ha infatti seguito il riscaldamento dei suoi compagni da bordocampo.

Queste le formazioni ufficiali di Cremonese-Milan, sfida di Serie A valida per la ventisettesima giornata di campionato.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Barbieri, Djuric, Floriani, Ceccherini, Terracciano, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Estupinan, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.

11.34 - DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN

Data: domenica 1 marzo 2026

Ora: 12.30

Stadio: Giovanni Zini di Cremona

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

11.00 - LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli - Alassio

IV uomo: Ayroldi

VAR: Guida

AVAR: Maggioni