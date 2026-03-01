Tomori prima delle Cremonese: "Sappiamo che loro sono una buona squadra, ma dobbiamo reagire"
Fikayo Tomori ha parlato a DAZN prima di Cremonese-Milan.
Quanto è rischiosa questa partita?
“Ogni partita è difficile in questo campionato, sappiamo cosa fare. Dopo domenica sappiamo bene che dobbiamo reagire e fare bene in questa partita. Dobbiamo cominciare forte, sappiamo che loro sono una buona squadra”.
Che settimana è stata dopo una sconfitta?
“La cosa più bella è che abbiamo un’altra partita oggi per correggere quello che abbiamo fatto domenica. È vero che non perdevamo da tanto in campionato, però la cosa bella è che abbiamo un’altra partita oggi. Dobbiamo reagire forte per mantenere la posizione in classifica”.
