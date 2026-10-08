Inter, infortunio per Jones: si tratta di un risentimento miofasciale agli adduttori

Inter, infortunio per Jones: si tratta di un risentimento miofasciale agli adduttoriMilanNews.it
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Oggi alle 14:36News
di Antonello Gioia

Curtis Jones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra.

Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.