Inter, infortunio per Jones: si tratta di un risentimento miofasciale agli adduttori
MilanNews.it
Curtis Jones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.
Gli esami hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra.
Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
Pubblicità
News
Milan: c’è un allarme rosso. Sassuolo, mercato, calendario. E la grande manovra in FIGCdi Franco Ordine
Le più lette
4 Ramazzotti: "Con Endrick insieme a Pulisic, Moreira e Ramos, il Milan avrebbe una qualità e un potenziale notevoli"
Primo Piano
Primo PianoGabbia a DAZN: "Siamo vogliosi di seguire il mister, felice che Modric sia rimasto. Ecco cosa mi ha stupito di Gila"
Carlo PellegattiAbebe Bikila? No, arciere di Sherwood. Perso l’equilibratore. Camarda: adesso o prestito! “Ghost”, non solo un film della Paramount
Antonio VitielloNewsNotizia che peserà tanto. Il Milan a gennaio ci riproverà. Il test che preoccupa Amorim
Pietro MazzaraPrimo PianoBoban, cannonate d'amore e di milanismo: Zvone serva da stimolo e non venga visto come un rosicone
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com