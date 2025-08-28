Inter, l'ex presidente Massimo Moratti ricoverato all'Humanitas

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è ricoverato all'ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, a causa di una polmonite. Lo si apprende da ambienti sportivi milanesi. Ottant'anni lo scorso maggio, Moratti, malato da tempo, non sarebbe in condizioni critiche ma comunque intubato per facilitare la respirazione. (ANSA).