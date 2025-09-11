Inter, Lautaro è tornato ad allenarsi con i compagni dopo gli impegni con la nazionale argentina
(ANSA) - MILANO, 11 SET - Cresce l'attesa per il ritorno in campo dell'Inter, attesa sabato 13 settembre alle 18 allo Stadium per il derby d'Italia contro la Juventus nella terza giornata di Serie A. Oggi la squadra di Cristian Chivu ha sostenuto una seduta di allenamento ad Appiano Gentile. La giornata è stata segnata soprattutto dal rientro di Lautaro Martinez, tornato ad allenarsi con i compagni dopo gli impegni con la nazionale argentina. Il tecnico nerazzurro parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida, con l'incontro con i giornalisti anticipato alle 13.30 rispetto all'orario inizialmente previsto. (ANSA).
Pubblicità
News
Milan: stare tutti, ma proprio tutti, con Allegri. Milan-Como a Perth, un pessimo affaredi Franco Ordine
Le più lette
2 Infortunio Leao: per il CorSera la verità è che quella che all’inizio sembrava un'elongazione era una lesione del soleo di basso grado
Primo Piano
Athekame: "L'Italia un altro mondo rispetto alla Svizzera. Milan? Tante emozioni, ma ora bisogna essere lucidi"
Carlo PellegattiUn divano duro come un sedile di legno. La lettera a Mr. O’Leary. Allegri e Italiano come Fischer e Spasskij
Pietro MazzaraIl rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulla
Andrea LongoniPer lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenez
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com