Inter senza pietà contro il Torino. Nerazzurri a valanga, finisce 5-0

di Gaetano Mocciaro

Tutto troppo facile per l'Inter nella prima giornata di campionato. La squadra di Christian Chivu travolge il Torino, 5-0 il finale. Segnano Bastoni, Lautaro Martinez, due volte Thuram e infine Bonny. Tutto davanti a un pubblico privo della spinta della Curva Nord, rimasta fuori da San Siro fino a data da destinarsi in segno di protesta contro la politica societaria.

INTER - TORINO 5-0
RETI: 18' Bastoni, 36' e 62' Thuram, 52' Lautaro Martinez, 72' Bonny
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (86' Luiz Enrique); Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan (79' Zielinski), Dimarco (66' Carlos Augusto); Lautaro Martinez (79' Diouf), Thuram (67' Bonny). A disp. Di Gennaro, J. Martinez, Bisseck, Darmian, De Vrij, Frattesi, Palacios. All. Christian Chivu.
TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro (64' Anjorin), Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan (58' Tameze), Gineitis; Ngonge (80' Pedersen), Simeone (64' Adams), Vlasic (58' Aboukhlal). A disp. Paleari, Popa, Bianay Balcot, Dembele, Ilic, Maripan, Njie, Perciun, Zapata. All. Marco Baroni.
ARBITRO: La Penna di Roma.