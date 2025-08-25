Ipotesi sconto a Milan e Inter per San Siro: scalati 30 milioni per le bonifiche

vedi letture

Riporta questa mattina La Repubblica che a differenza dell'iniziale valutazione dell'Agenzia delle Entrate, che aveva valutato il complesso di San Siro e delle aree limitrofe 197 milioni di euro, Palazzo Marino prevede adesso di incassarne circa 160 dalla cessione dell'impianto e delle zone vicine, accontentando così le richieste di Milan e Inter.

Riporta infatti il quotidiano che questa differenza di circa 30 milioni di euro sarebbe legata ai costi di bonifica e ad alcune spese accessorie a carico del Comune, elemento cardine della Legge Stadi, fattore sul quale i due club si sono aggrappati tanto per ottenere questo sconto.