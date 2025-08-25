Ipotesi sconto a Milan e Inter per San Siro: scalati 30 milioni per le bonifiche
MilanNews.it
Riporta questa mattina La Repubblica che a differenza dell'iniziale valutazione dell'Agenzia delle Entrate, che aveva valutato il complesso di San Siro e delle aree limitrofe 197 milioni di euro, Palazzo Marino prevede adesso di incassarne circa 160 dalla cessione dell'impianto e delle zone vicine, accontentando così le richieste di Milan e Inter.
Riporta infatti il quotidiano che questa differenza di circa 30 milioni di euro sarebbe legata ai costi di bonifica e ad alcune spese accessorie a carico del Comune, elemento cardine della Legge Stadi, fattore sul quale i due club si sono aggrappati tanto per ottenere questo sconto.
Pubblicità
News
Capello dopo il vertice di mercato di ieri: "Allegri avrà chiesto un difensore, un centrocampista e un centravanti che segni"
Una stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Suddi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Pedullà: "Il mercato del Milan è nelle mani di Busardò. È giusto che decida lui per l'allenatore?"
3 Una stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Primo Piano
Luca SerafiniBoniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com