Islanda-Francia, domani in campo Maignan e Rabiot: dove seguire in tv la partita dei due rossoneri
E' ancora tempo di Nazionali prima di tornare alla solita routine rossonera in campionato. Infatti, domani sera alle 20.45 a Parigi, la Francia sarà impegnata contro l'Islanda in una sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Secondo Le Parisien, nella probabile formazione che il ct Didier Deschamps dovrebbe schierare dal primo minuto, ci sono anche i due giocatore del Milan convocati, vale a dire Mike Maignan tra i pali e il neo acquisto Adrien Rabiot in mezzo al campo.
Dove seguire la partita dei rossoneri Maignan e Rabiot?
Il match non sarà visibile integralmente ma sarà disponibile soltanto attraverso la Diretta Gol di Sky Sport. Lo stesso evento verrà trasmesso in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.
