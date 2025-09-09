Italia, Gattuso: "A ogni schiaffone siamo stati in grado di reagire"
(ANSA) - ROMA, 08 SET - "E' stata da morire oggi, all'inizio ci hanno sorpreso, ma quando sviluppiamo il gioco li mettevamo in difficoltà". Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso commenta così l'incredibile 5-4 degli azzurri su Israele.
"Ci prendiamo la vittoria ma siamo dei pazzi, abbiamo preso dei gol assurdi. Siamo troppo fragili, questo è un problema mio, non dei ragazzi, Qualcosina dobbiamo migliorare. Bisogna dare merito ai ragazzi che a ogni schiaffone preso sono stati in gradi di reagire. Io e il mio staff dobbiamo migliorare sui gol presi. C'è stato cuore e voglia di reagire nonostante non sia stata una grandissima giornata". (ANSA).
