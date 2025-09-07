Italia, Gattuso: "Estonia e Israele due squadre strutturate in maniera diversa, bisogna portare rispetto, non sarà facile"

Italia, Gattuso: "Estonia e Israele due squadre strutturate in maniera diversa, bisogna portare rispetto, non sarà facile"MilanNews.it
Ieri alle 23:24
di Niccolò Crespi

Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro Israele. Ecco un estratto delle sue parole sulla prossima sfida dei suoi azzurri:

"Estonia e Israele sono due squadre strutturate in maniera diversa. Molto fisica l'Estonia, loro di qualità che gioca bene in transizione. Vengono da 6 vittoria e una sconfitta, in salute, non meritava di perdere contro la Norvegia. Possono far male in transizione, bisogna portare rispetto, non sarà facile".

Cambierà qualcosa per domani sera?

"Vedrete domani, vediamo. Noi dobbiamo ripartire sicuramente da prestazione e certezze, come l'intensità, il voler fare la partita e giocare nella metà campo loro. Bisognerà fare attenzione".