Italia, Gattuso: "Nessuna preoccupazione né paura: sono carico a molla. La paura non deve entrare in noi, bisogna essere squadra, ribattere colpo su colpo"

(ANSA) - FIRENZE NOVA, 01 SET - "Il mio stato d'animo? Nessuna preoccupazione né paura, sono carico a molla, l'ho detto da subito: non ho paura e sento la responsabilità perché ho già vestito questa maglia, le somme poi le tireremo alla fine'. Così Gennaro Gattuso nel corso della sua prima conferenza da ct della Nazionale a Coverciano, dove preparerà le gare di qualificazioni mondiali con Estonia e Israele. "Cosa chiederò ai giocatori? Intanto non servono le parole, bisogna parlare in campo - ha risposto Gattuso - Mi aspetto senso di appartenenza, voglia di sacrificarsi, far sentire dal compagno anche cose scomode, non sempre accomodanti. La paura non deve entrare in noi, bisogna essere squadra, ribattere colpo su colpo: abbiamo bisogno di un gruppo di 27-28 giocatori, non ci è mai mancata la voglia di lottare e il carattere, lo dice la nostra storia e questa è sempre stata la nostra forza".

Quindi un ringraziamento al pubblico di Bergamo che venerdì si annuncia numerosissimo. ''Speriamo di dare una gioia, e faccio un appello perché vengano in tanti anche quando giocheremo in ottobre con Israele a Udine, c'è bisogno di entusiasmo e sostegno, non possiamo più sbagliare''. (ANSA).