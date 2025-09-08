Italia, Gattuso verso la sfida contro Israele: "Ripartiamo dalle nostre certezze"
(ANSA) - ROMA, 07 SET - Contro Israele, Gennaro Gattuso si spetta una partita diversa da quella con l'Estonia, domani sera, nelle qualificazioni al Mondiale 2026. "Sono due squadre diverse - ha detto il ct azzurro a Sky Sport - L'Estonia è molto fisica, loro sono di qualità, di transizione. C'è un dato: nelle ultime sette hanno fatto sei vittorie e un ko, e con la Norvegia non meritavano di perdere. Hanno questa dote, ti possono far male in transizione.
Non sarà facile e serve portare rispetto", ha aggiunto. Quanto alla possibilità di apportare cambiamenti rispetto alla formazione che ha battuto 5-0 l'Estonia, Gattuso non si é sbilanciato: "Vedremo domani, ripartendo dalle nostre certezze, dall'intensità, dal voler fare la partita, dal giocare nella loro metà campo, ma facciamo attenzione in transizione. La chiave sarà questa". (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan