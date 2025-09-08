Italia, Gattuso verso la sfida contro Israele: "Ripartiamo dalle nostre certezze"

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Contro Israele, Gennaro Gattuso si spetta una partita diversa da quella con l'Estonia, domani sera, nelle qualificazioni al Mondiale 2026. "Sono due squadre diverse - ha detto il ct azzurro a Sky Sport - L'Estonia è molto fisica, loro sono di qualità, di transizione. C'è un dato: nelle ultime sette hanno fatto sei vittorie e un ko, e con la Norvegia non meritavano di perdere. Hanno questa dote, ti possono far male in transizione.

Non sarà facile e serve portare rispetto", ha aggiunto. Quanto alla possibilità di apportare cambiamenti rispetto alla formazione che ha battuto 5-0 l'Estonia, Gattuso non si é sbilanciato: "Vedremo domani, ripartendo dalle nostre certezze, dall'intensità, dal voler fare la partita, dal giocare nella loro metà campo, ma facciamo attenzione in transizione. La chiave sarà questa". (ANSA).