Italia, i 23 convocati per l'Estonia. In tribuna Leoni e Maldini

Oggi alle 10:18
di Enrico Ferrazzi

In vista del match di questa sera contro l'Estonia, Rino Gattuso, ct dell'Italia, ha convocato questi 23 giocatori: 

Portieri - Donnarumma, Meret, Vicario.
Difensori - Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini.
Centrocampisti - Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella.
Attaccanti - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito, Zaccagni.

In tribuna andranno quindi Marco Carnesecchi, Giovanni Leoni, Giovanni Fabbian e Daniel Maldini. Lo riferisce tuttomercatoweb.com. 