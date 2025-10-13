Italia-Israele: giornalisti morti a Gaza, fiocco nero in tribuna stampa

(ANSA) - TRIESTE, 13 OTT - Sono 250 i giornalisti morti a Gaza, il "conflitto più letale mai registrato per raccontare i fatti nel rispetto della libertà di stampa". E' per questa ragione che l'Ussi, Unione Stampa sportiva Italiana, testimonierà la propria "solidarietà partecipando agli appelli per una pace definitiva" e lancia un messaggio contro ogni forma di guerra: in occasione di Italia-Israele a Udine domani verrà consegnato da rappresentanti Ussi in tribuna stampa e a bordo campo ai fotografi un fiocchetto nero per "ricordare la tragedia e il lavoro dei cronisti di penna e per immagini e per auspicare che ci sia una fine definitiva del conflitto per un futuro senza armi".

In una nota Ussi sottolinea che "i giornalisti sportivi raccontano attraverso lo sport pezzi di vita e non dimenticano i conflitti e raccontano con un linguaggio universale storie, persone e territori". (ANSA).