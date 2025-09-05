Italia, mister Gattuso parte benissimo: 5-0 all'Estonia
L'Italia di Rino Gattuso parte bene, anzi benissimo. Vittoria convincente contro l'Estonia per 5-0 grazie ai gol di Kean, doppietta di Retegui, Raspadori e Bastoni. Una partita dominata dal primo all'ultimo minuto, e vinta con merito dagli azzurri che partono bene con il nuovo mister Gattuso.
ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean; Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Locatelli, Rovella, Raspadori, P.Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso. Mancini. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyavskiy; Sappinen. A disposizione: Igonen, Vallner, Peetson, Saarma, Anier, Yakovlev, Ainsalu, J.Tamm, Miller, Tammik, Tur, Soomets. Commissario tecnico:Jürgen Henn
