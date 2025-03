Italia U20, Bakoune titolare contro la Turchia. Panchina per Torriani e Bartesaghi

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Questa lunga giornata che vede tanti rossoneri impegnati in campo, si apre con l'Italia U20 che in questo momento è in campo contro i pari età della Turchia per chiudere il girone di Elite League U20. Dei tre rossoneri presenti, solamente uno è partito titolare: il terzino della Primavera Adam Bakoune. Panchina invece per Davide Bartesaghi e il portiere Lorenzo Torriani, conteggiati nei 15 calciatori della prima squadra lontani da Milanello. Panchina anche per Kevin Zeroli, centrocampista di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Monza.