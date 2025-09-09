Italia U21, Baldini: "Dobbiamo ottenere vittorie attraverso l'espressione del talento"
(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Ho la convinzione di avere a disposizione giocatori bravi e di talento e questo talento devono esprimerlo". Silvio Baldini carica i suoi calciatori dell'Under 21 per la sfida esterna con la Macedonia del Nord domani a Bitola alle ore 18.15 (diretta Rai 2). E' il secondo match delle qualificazioni ad Albania-Serbia 2027, dove si giocherà la fase finale dell'Europeo di categoria. "L'avversario è quello che dobbiamo affrontare e l'ostacolo siamo noi stessi e a seconda di come scendiamo in campo, possiamo far bene o male. Dobbiamo ottenere vittorie attraverso l'espressione del talento, che è la cosa che conta". (ANSA).
