Italia U21 agli Europei! Altra ottima prova di Cisse: le sue pagelle

Alphadjo Cisse ha fornito un'altra ottima prova nel 6-2 con cui l'Italia U21 ha strappato il pass diretto per gli Europei di categoria: le sue pagelle

Nel pomeriggio di ieri l'Italia U21 ha compiuto alla grande la sua missione: per strappare il pass diretto per l'Europeo di categoria serviva battere la Polonia con due gol di scarto. Gli Azzurrini ne hanno segnati addirittura 6, mettendo in campo una maturità notevole sin dal primo minuto di gioco e vincendo 6-2, spinti anche dal pubblico di Pescara. In campo, titolare per la prima volta con l'U21, anche il milanista Alphadjo Cisse che è stato impiegato come punta centrale.

ITALIA U21, LE PAGELLE DI CISSE

Questa volta Alphadjo Cisse non ha segnato ma nonostante questo è stato autore di un'altra grande partita, dopo il gol vittoria in casa dell'Armenia che, di fatto, ha dato la possibilità all'Italia ieri di giocare questa partita decisiva. L'ottima partita del talento rossonero è testimoniata anche dalle pagelle che gli sono state riservate questa mattina dalla stampa. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 6.5: "Fondamentale il suo movimento a “uscire” che libera spazio". Stesso voto anche per Tuttosport: "Meno pirotecnico rispetto a quanto visto contro l’Armenia, ma sempre molto utile, anche da falso nove: si muove, lascia spazio ai compagni per gli inserimenti, punge". Tris di 6.5 con il Corriere dello Sport che, però, non esprime un giudizio scritto.