Italia U21, in vendita i biglietti per Italia-Montenegro a La Spezia
(ANSA) - ROMA, 26 AGO - In vendita da oggi i biglietti per Italia-Montenegro, match qualificazione agli Europei Under 21 in programma venerdì 5 settembre alle 18.15, allo stadio 'Alberto Picco' della Spezia. Si tratta della partita inaugurale degli azzurrini sulla strada per conquistare il pass all'Europeo di categoria in programma in Albania e Serbia nel 2027. Il nuovo cammino targato Silvio Baldini inizierà quindi in casa, mentre il 9 settembre è in programma la sfida in Macedonia del Nord (nel Gruppo E anche Armenia, Polonia e Svezia). I tagliandi per la partita sono disponibili presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. (ANSA).
Pubblicità
News
Le più lette
2 LIVE MN - Calciomercato Milan | Nkunku-Milan, si tratta per un'operazione a titolo definitivo, Vlahovic resterebbe in ottica Juve
3 Zazzaroni: "Dopo attente verifiche confermo che ci sono pochissime possibilità di vedere Rabiot e/o Vlahovic al Milan"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Calciomercato Milan | Nkunku nuovo obiettivo di mercato, al momento Vlahovic non apre al Milan
Antonio VitielloMilan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com