ItaliaU21, vittoria in rimonta contro il Montenegro: decidono Lipani e Koleosho

L'Italia U21 vince 2-1 contro il Montenegro al 'Picco' di La Spezia grazie alle reti di Lipani e Koleosho su calcio di rigore. Si tratta della prima partita di Silvio Baldini sulla panchina della selezione giovanile azzurra, vinta tra fatica e soddisfazione in rimonta. Tra i giocatori del Milan, l'unico convocato per l'under-21 azzurra durante questa pausa nazionali è Davide Bartesaghi. Il terzino rossonero, però, non è sceso in campo con gli azzurri, e non ha nemmeno figurato in panchina.

Ecco la formazione dell'ItaliaU21 questa sera:

ITALIA 4-3-3: Mascardi; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho. A diposizione di Baldini ci sono: Motta, Mane, Cherubini, Pafundi, Berti, Moruzzi, Ekhator, Venturino, Dagasso. All: Baldini