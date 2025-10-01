Ivkovic: "Modric uno dei 10 calciatori più forti della storia"

I colleghi di Tuttomercatoweb.com hanno intervistato Tomislav Ivkovic, ex calciatore e vice CT della Croazia che fece esordire Luka Modric con la maglia a scacchi biancorossa sotto la gestione Kranjcar. Le parole di Ivkovic su Modric.

Si è preso il centrocampo del Milan, in barba agli scettici che si sono limitati alla carta d'identità

"Ho visto la partita contro il Napoli, mi aspettavo molto di più dalla squadra di Conte. Ma il Milan ha fatto una partita fantastica, 45 minuti spettacolari. E riguardo Modric cos'altro aggiungere? Dico solo che chi analizza il calcio e mi riferisco anche ai medici, debbano esaminarlo per capire come sia possibile che un giocatore di 40 anni non si fermi mai, che giochi come nulla fosse 90 minuti, che all85' sprinti 2-3 volte per recuperare palla. Merita un monumento e non lo dico solo perché sono croato".

È il più grande centrocampista di sempre?

"Sono 54 anni che sono nel mondo del calcio, ne ho visti tanti e per me è senza ombra di dubbio il miglior calciatore croato di tutti i tempi. E non esagero se dico che è uno dei 10 calciatori più forti della storia".

Una classe così cristallina nel Milan non la si vedeva dai tempi di Andrea Pirlo

"Grandissimo calciatore, Pirlo. Ma con tutto il rispetto per lui, credo che Modric gli sia di poco superiore".