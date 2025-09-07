Jacobelli: "Gattuso e quei cori per un ct che non si sentivano mai"

vedi letture

La vittoria per 5-0 contro l’Estonia ha ridato grande entusiasmo ad una Nazionale che negli ultimi periodi stava precipitando, sportivamente e come gradimento, veramente in basso. La nomina come ct di Rino Gattuso ha portato verve e senso di appartenenza verso una squadra che insegue ancora la qualificazione ai prossimi Mondiali. Xavier Jacobelli ne parla questa mattina in un articolo di Tuttosport titolao: “Gattuso e quei cori per un ct che non si sentivano mai in uno stadio”.

Questi i pensieri del noto giornalista: “Non le vedeva nessuno (…) Eppure nella mente e nel cuore di Gattuso sicuramente c'erano quelle due taniche piene di passione, di orgoglio, di entusiasmo che, quand'era alto così soffiava ai pescatori di Schiavonea, trasformandoli nei pali di una porta improvvisata". E dentro quelle taniche, scrive ancora, ha trovato la benzina per ripartire. Finalmente abbiamo trovato l'Italia di 11 Ringhio. Ricordate l'Italia neghittosa, indolente e pusillanime sbattuta dall'Europeo quattordici mesi fa? E avete presente la squadra squinternata, brutta e senz'anima, strapazzata dai vichinghi in giugno, poi faticosamente capace di battere la Moldavia, dopo aver rischiato di prenderle".