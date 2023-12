Jacobelli: "Ora il Milan deve pensare al campionato, i rossoneri possono fare bottino di punti"

vedi letture

Il Milan vince 2-1 in casa del Newcastle ma fallisce la missione Champions: i ragazzi di Pioli giocheranno in Europa League essendo arrivati quindi terzi dietro Borussia e PSG. Dopo un primo tempo disastroso, i rossoneri pareggiano nella ripresa e rimontano nel finale con Chukwueze, al secondo gol consecutivo in Champions League. Ha parlato così del momento della squadra di Stefano Pioli, il giornalista Xavier Jacobelli.

Queste le sue parole a Milan TV: "Il Milan dovrà concentrarsi adesso sul campionato, perchè bisogna pensare al Monza e poi ci sono Salernitana e Sassuolo. Per i rossoneri può iniziare un buon periodo, però la squadra deve rimanere concentrata e focalizzata sul campo. Non dico niente, perchè so che i tifosi sono molto scaramantici, però questa squadra al completo può vincerle tutte".