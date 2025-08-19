Jacobelli: "Penso che Gimenez, dopo aver passato il periodo d’ambientamento, sarà un punto di riferimento per l’attacco rossonero”

Xavier Jacobelli, giornalista, si è così espresso a TMW Radio sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri: “A me ha fatto una buona impressione, dispiace per l’infortunio di Leao e la speranza è che i tempi di recupero non siano lunghi. Si vede la mano di Allegri, l’attenzione difensiva è cresciuta, c’è stato un miglioramento collettivo e adesso manca solo un attaccante. Penso comunque che Gimenez dopo aver passato il normale periodo d’ambientamento in Italia sarà un punto di riferimento per l’attacco rossonero”.

La Juventus come esce da questo precampionato?

“A Bergamo ha dimostrato di essere in netto progresso, ha visto il primo gol di David e la conferma di Vlahovic con la terza rete in questo precampionato. Se torna Kolo-Muani acquista nuovamente un punto di riferimento importante. La partenza di Douglas Luiz verso il Nottingham Forest e altre uscite possono garantire alla Juve quella liquidità che serve per portare avanti l’opera di rinnovamento di Comolli e Modesto dopo un mercato da oltre 200 milioni che tutto ha fatto meno che rilanciare la Juventus”.

Quanto è pesante la tegola Lukaku per il Napoli?

“Questa è la peggior notizia possibile per il Napoli. Facciamo i migliori auguri a Lukaku, la diagnosi non è confortante e il Napoli deve tornare sul mercato. È una coincidenza particolarmente sfortunata aver ceduto Simeone e Raspadori subito prima dell’infortunio di Lukaku. È inevitabile tornare sul mercato con solo Lucca in attacco”.