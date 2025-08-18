Jacobelli sul Milan: "Mi ha fatto una buona impressione contro il Bari, si vede già la mano di Allegri"

Intervenuto a TMW Radio, Xavier Jacobelli ha commentato così la vittoria del Milan contro il Bari per 2-0 nei 32esimi di Coppa Italia: "A me ha fatto una buona impressione, dispiace per l’infortunio di Leao e la speranza è che i tempi di recupero non siano lunghi. Si vede la mano di Allegri, l’attenzione difensiva è cresciuta, c’è stato un miglioramento collettivo e adesso manca solo un attaccante. Penso comunque che Gimenez dopo aver passato il normale periodo d’ambientamento in Italia sarà un punto di riferimento per l’attacco rossonero”.

Questo il tabellino di Milan-Bari, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia.

MILAN-BARI 2-0

Marcatori: 14’ Leao, 48’ Pulisic

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (dal 81’ Okafor), Fofana, Ricci (dal 65’ Modric), Loftus-Cheek (dal 65’ Jashari), Estupiñan; Pulisic (dal 65’ Musah), Leão (dal 17’ Gimenez). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter, Jiménez, Vladimirov; Chukwueze. All.: Allegri.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval (dal 81’ Tripaldelli); Bellomo (dal 52’ Verreth), Braunöder, Pagano (dal 68’ Partipilo); Pereiro (dal 52’ Rao), Moncini, Sibilli. A disp.: De Lucci, Pissardo; Kassama, Mané, Mavraj, Pucino, Onofrietti; Gytkjær, Manzari. All.: Caserta.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

Ammoniti: 21’ Estupinan.

Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.