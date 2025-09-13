Juric chiude le porte a Lookman: "Domani non ci sarà"

(ANSA) - BERGAMO, 13 SET - "Lookman per domani non sarà pronto. Una situazione veramente spiacevole e difficile. Abbiamo bisogno di altre cose: spirito di gruppo, umiltà, attaccamento alla maglia. Bisogna fare meglio e assumersi delle responsabilità. Serve appartenenza e io domani voglio vincere".

Lo dice l'allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric, alla vigilia della sfida con il Lecce. Non si ricompone la rottura con Lookman dopo una estate di ripicche e polemiche che sembrano non avere ancora la parola fine. Oltre all'attaccante non ci saranno Ederson e Scamacca, quest'ultimo a causa di una semplice infiammazione, come spiegato da Juric. (ANSA).