Juventus, Bremer e Thuram non preoccupano. Saranno a disposizione per Villarreal e Milan

Matteo Nava, giornalista al seguito della Juventus per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sulla Rosea aggiornando la situazione degli infortunati in casa bianconera in vista del match di mercoledì contro il Villarreal in Champions League e di quello di domenica in Serie A contro il Milan: "Dalla Continassa arrivano segnali di cauto ottimismo per Igor Tudor in vista della partita di Champions League di mercoledì, in Spagna contro il Villarreal.

Semaforo verde, poi, per Gleison Bremer: sabato pomeriggio il difensore ha chiesto la sostituzione per un fastidio al ginocchio sinistro - quello operato -, ma ieri le sensazioni erano positive e forse in campo aveva prevalso la cautela e un pizzico di comprensibile timore. Nemmeno il fastidio al polpaccio di Khephren Thuram spaventa lo staff della Signora, ma oggi sarà un test decisivo per capire quanto liberamente il mediano riesce a giocare. Gli esami strumentali, al momento, non sono previsti per nessuno.

Il talento di Kenan Yildiz pare non avere confini, il suo fiato sì. Il fatto che all’età di 20 anni si dovrebbe essere meno stanchi che a 30 è un’ovvietà, ma anche il più inesauribile corridore ha bisogno di gestire il proprio corpo, come ogni atleta, cono- scendo (e riconoscendo) i picchi di energia e gli inevitabili momenti di riposo di cui si necessita".