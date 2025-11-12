Juventus, caccia ai parametri zero: anche Maignan nel mirino, ma il Chelsea è favorito
La Juventus sta tenendo sotto osservazione alcuni giocatori che vanno a scadenza il prossimo 30 giugno. Tra questi c'è anche Mike Maignan, che a fine stagione, salvo clamorose sorprese, lascerà il Milan visto che la trattativa per il rinnovo è ormai ferma da mesi. I bianconeri, come spiega La Gazzetta dello Sport, partono però in svantaggio rispetto ai club di Premier League, in particolare il Chelsea che è la prima candidata ad accogliere il portiere francese.
Per convincerlo, la Juventus potrebbe puntare sul fatto che Maignan si trova bene in Italia e in bianconero potrebbe trovare uno zoccolo francese importante (dall'ad Comolli al compagno di nazionale Khephren Thuram fino all’ex milanista Pierre Kalulu). Da capire però se il club juventino avrà le possibilità di accontentare la richiesta di ingaggio di Magic Mike che ora guadagna tre milioni di euro netti a stagione al Milan, ma chiederà parecchio di più.
