Juventus, problemi per Yildiz che si allena a parte. Ma non sembra preoccupare per il Milan
(ANSA) - TORINO, 14 APR - La Juventus lavora alla Continassa senza Kenan Yildiz, il turco ha svolto un programma personalizzato. Il classe 2005 continua ad essere tormentato da qualche fastidio al ginocchio, per questo motivo lo staff medico bianconero lo gestirà quotidianamente nella marcia di avvicinamento alla gara casalinga di domenica contro il Bologna. Il tecnico Spalletti ritroverà certamente McKennie, il quale rientra dal turno di squalifica, mentre tra i diffidati figurano Bremer e Kelly: in caso di cartellino giallo, i due difensori salterebbero la trasferta di San Siro contro il Milan in programma domenica 26 aprile. (ANSA).
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