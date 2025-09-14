Juventus, Tudor: "Siamo da Scudetto? Ho la mia opinione e la tengo per me"

(ANSA) - TORINO, 13 SET - "E' una grande vittoria contro una grande squadra: è stata una sfida pazzesca, particolare per i tanti gol, abbiamo voluto prenderci questi tre punti": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, dopo il 4-3 all'Inter nel derby d'Italia allo Stadium. "In Italia ci sono tante persone che parlano di calcio, è il bello di questo sport ma per me non cambia nulla - risponde a chi gli chiede se possa essere un segnale in chiave scudetto - e soprattutto ho la mia opinione e la tengo per me". E sul match-winner, Vasilije Adzic: "Sappiamo il tiro che ha, si è allenato benissimo per tutta la settimana e si merita questa bella gioia" il commento sul montenegrino. E poi è toccato proprio a lui presentarsi davanti a microfoni e telecamere: "E' un sogno, sono davvero contento e ringrazio anche il mister perché mi ha dato fiducia - dice dopo aver realizzato la perla del 4-3 finale - e ho lavorato tanto, lo aspettavo".

E sugli obiettivi: "Dobbiamo continuare così, lotteremo giorno dopo giorno per lo scudetto come ha detto Tudor" spiega il montenegrino classe 2006. Khephren, invece, ha vinto il derby dei Thuram contro il nerazzurro Marcus: "Lui e papà mi prendono in giro perché faccio pochi gol di testa, oggi invece…" sorride il bianconero. Lo scettro di migliore in campo, però, è andato a Yildiz, protagonista con una rete, un assist e altre giocate da vero numero 10: "Voglio fare il massimo per la Juve e spero di farlo per tanti anni - confida ai microfoni di Dazn - e speriamo di disputare una grande stagione". (ANSA).