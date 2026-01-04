Kean salva la Fiorentina nel recupero: la Viola batte 1-0 la Cremonese

La Fiorentina apre il suo 2026 con una vittoria e prova a voltare pagina in questo nuovo anno. La Viola ha trovato per la seconda volta in stagione i tre punti in campionato, sconfiggendo in casa la Cremonese per 1-0. Una partita tutt'altro che semplice, risolta solamente al minuto 92 da Moise Kean, tenuto in panchina inizialmente ed entrato in campo al minuto 85 per salvare i suoi. Una vittoria che porta la squadra toscana a 12 punti, a pari merito con Verona (due gare in meno) e Pisa.

Si riporta di seguito il programma della 18esima giornata di Serie A:

02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari 0-1 Milan

03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese 1-0

03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa 1-1

03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma 1-1

03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce 1-1

03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma 1-0

04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli 0-2

04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese 1-0

04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino DAZN/SKY

04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna DAZN