Kean salva la Fiorentina nel recupero: la Viola batte 1-0 la Cremonese
La Fiorentina apre il suo 2026 con una vittoria e prova a voltare pagina in questo nuovo anno. La Viola ha trovato per la seconda volta in stagione i tre punti in campionato, sconfiggendo in casa la Cremonese per 1-0. Una partita tutt'altro che semplice, risolta solamente al minuto 92 da Moise Kean, tenuto in panchina inizialmente ed entrato in campo al minuto 85 per salvare i suoi. Una vittoria che porta la squadra toscana a 12 punti, a pari merito con Verona (due gare in meno) e Pisa.
Si riporta di seguito il programma della 18esima giornata di Serie A:
02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari 0-1 Milan
03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese 1-0
03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa 1-1
03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma 1-1
03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce 1-1
03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma 1-0
04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli 0-2
04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese 1-0
04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino DAZN/SKY
04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna DAZN
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan