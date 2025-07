Kerkez ritrova un pezzo di cuore: "Sarà divertente contro il Milan, ho dei bei ricordi"

Domani alle ore 13.30 italiane, il Milan giocherà contro il Liverpool a Hong Kong la sua seconda amichevole delle tre previste dal calendario della tournée estiva in Asia e Pacifico. Nella sfida di domani, le strade del club rossonero si incroceranno nuovamente con quelle del terzino sinistro ungherese Milos Kerkez che nel recente passato ha trascorso una stagione nel settore giovanile rossonero, venendo anche convocato diverse volte in prima squadra.

Il talento era tanto ma per il desiderio di giocare, Kerkez si è trasferito all'AZ Alkmaar, da lì è finito al Bournemouth in Premier League e quest'anno si è guadagnato l'investimento del Liverpool. Intervistato per il sito ufficiale dei Reds, l'ungherese ha parlato così delle emozioni di giocare contro una sua ex squadra: "Ovviamente ci ho giocato e mi sono allenato molto con la prima squadra, conosco molti ragazzi. Sarà divertente e mi farà bene anche guadagnare più minuti e adattarmi di più ai miei compagni di squadra. Non vedo l'ora, è la mia vecchia squadra e ho dei bei ricordi".