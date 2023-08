Kings League, Piquè non conosce limiti: "Presto in Italia"

Gerard Piquè, ex storico difensore del Barcellona e della nazionale spagnola, appena dopo il suo ritiro dal calcio è stato assorbito totalmente dal progetto della Kings League, campionato di calcio con regole particolari e innovative che mischia ex giocatori del passato a dilettanti. Questi i progetti per il futuro, rivelati in esclusiva a Tuttomercatoweb: "Il 2024 sarà l'anno dell'espansione della Kings.

Abbiamo analizzato attentamente quali sono i mercati prioritari per il nostro progetto di crescita e abbiamo deciso di scommettere in particolare sull'America Latina, col Messico come sede principale come avviene qui in Spagna con Barcellona, ma anche in Europa con Francia e Italia".