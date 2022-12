Kjaer, infortunio alle spalle: collezionate 12 presenze dal suo ritorno in campo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il brutto infortunio al ginocchio ormai un anno fa è solo un brutto ricordo. Simon Kjaer, con classe ed esperienza, si è ripreso sia il Milan che la Nazionale. Con i rossoneri ha collezionato 9 presenze (7 in campionato e due in Champions League), mentre con la Danimarca, di cui è anche capitano, tre presenze di cui una al Mondiale. In totale, il muro danese ha totalizzato 12 presenze dal suo ritorno.