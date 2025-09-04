Koulibaly: "Il fatto che un ex pallone d’oro come Modric sia arrivato al Milan è fantastico"

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli attualmente in forza all'Al-Hilal di Simone Inzaghi e di Theo Hernandez, si è così espresso ad AS su Luka Modric: “Il fatto che un ex pallone d’oro sia arrivato al Milan è fantastico, oltre che essere molto importante anche per il marketing del campionato: in tanti sognano di giocare in Serie A. L’Italia resta un paese dove il calcio si vive e si ha l’opportunità di crescere come persona“

THIAW VICINO A KOULIBALY

Parallelamente all'ufficialità di Koni De Winter al Milan è arrivata anche quella di Malick Thiaw al Newcastle. Il centrale tedesco si è così trasferito in Premier League dopo 3 stagioni con la maglia rossonera per una cifra importante: 38 milioni di euro più 4 di bonus. Questo "consente" al classe 2001 di posizionarsi al settimo posto della top10 dei difensore centrali più costosi ceduti dalla Serie A all'estero. Di seguito la classifica completa:

1. De Ligt: dalla Juventus al Bayern Monaco per 67 milioni di euro;

2. Romero:; dall'Atalanta al Tottenham per 52 milioni di euro;

3. Kim Min Jae: dal Napoli alla Juventus per 50 milioni di euro;

4. Calafiori: dal Bologna all'Arsenal per 45 milioni di euro;

5. Thiago Silva: dal Milan al PSG per 42 milioni di euro;

6. Koulibaly: dal Napoli al Chelsea per 41.9 milioni di euro;

7. Thiaw: dal Milan al Newcastle per 38 milioni di euro;

8. Rudiger; dalla Roma al Chelsea per 35 milioni di euro;

9. Marquinhos: dalla Roma al PSG per 31.4 milioni di euro;

10. Ibanez: dalla Roma all'Al-Ahli per 28.5 milioni di euro.